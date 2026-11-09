Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 2’si ağır 13 kişinin yaralandığını açıkladı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 2’si ağır 13 kişinin yaralandığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 13 kişinin yaralandığını açıkladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı