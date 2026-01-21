Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti

Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi. Gündemdeki son gelişmelerin ele alındığı görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü. İki lider, son olarak 9 Ocak'ta bir araya gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, saat 16.25 civarında başladı. Basına kapalı gerçekleştirilen ve gündemdeki son gelişmelerin ele alındığı görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

EN SON 9 OCAK'TA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

İki lider, son olarak 9 Ocak günü bir araya gelmişti. Bahçeli'nin Çankaya'daki konutunda yapılan görüşme 40 dakika sürmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
