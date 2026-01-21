Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, saat 16.25 civarında başladı. Basına kapalı gerçekleştirilen ve gündemdeki son gelişmelerin ele alındığı görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.
EN SON 9 OCAK'TA GÖRÜŞMÜŞLERDİ
İki lider, son olarak 9 Ocak günü bir araya gelmişti. Bahçeli'nin Çankaya'daki konutunda yapılan görüşme 40 dakika sürmüştü.
