Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Gençlerimizin dilinde küfür, hakaret yerine Allah lafzının olması sizi neden rahatsız ediyor? Laiklik kavramının arkasına saklanmaktan vazgeçin." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı