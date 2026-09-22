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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze yalnızca dünyanın en büyük çocuk kabristanı değil. Aynı zamanda dünyada en yüksek ampute oranına sahip bölgedir. Gazze çağımızın en utanç verici temerküz kampıdır. varılan ateşkes sonrasında bile katledilen Gazzelilerin sayısı bin 500'ü aşmıştır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı