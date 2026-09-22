Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "BM teşkilatı görevini icra edemez hale getirilmiştir, teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir" dedi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
+10 sitede yayında
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "BM teşkilatı görevini icra edemez hale getirilmiştir, teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "BM teşkilatı görevini icra edemez hale getirilmiştir, teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı