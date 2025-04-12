Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Akdeniz Üniversitesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üniversitenin faaliyetleri, bilimsel çalışmaları ve son dönemdeki projeleri hakkında detaylı bilgi verildi

ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı makamında ziyaret etti. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üniversitenin faaliyetleri, bilimsel çalışmaları ve son dönemdeki projeleri hakkında detaylı bilgi verdi. Akdeniz Üniversitesi'nde yapım çalışmalarına başlanan yeni hastane binası inşaatındaki gelişmeleri aktaran Rektör Özkan, hastane için Cumhurbaşkanlığından ayrılan özel bütçe için teşekkürlerini iletti. Mart ayında hastanede çıkan yangın ile ilgili de bilgi veren Rektör Özkan, yangının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği destek için teşekkür etti.

Prof. Dr. Ömer Özkan sunum yaptı

Ziyarette Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı desteğiyle yapımı devam eden 900 yatak kapasiteli yeni hastane binası ve İleri Sağlık Araştırma Merkezi ile ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Heyecanlandıran Gelişmeler

Cumhurbaşkanlığının büyük bütçe desteği ile hayata geçirilen İleri Sağlık Araştırma Merkezindeki güncel gelişmeleri aktaran Prof. Dr. Ömer Özkan, İleri Sağlık Araştırma Merkezinde geliştirilip endüstriyel üretime aktarılmaya hazır ürünlerden bahsetti. İleri Sağlık Araştırma Merkezinde devam eden projelere dair de bilgi veren Prof. Dr. Ömer Özkan, Yerli Yapay Kalp Üretimi, Kanser Tedavisinde Akıllı İlaç Üretimi, Virüs Tabanlı Gen Tedavi İlaç/Aşı Üretimi, Kök Hücre Üretimi, 3 Boyutlu Deri Doku Greft Üretimi, HPV Aşısı Üretimi, Karaciğer Perfüzyon Cihazı Üretimi süreçlerinden bahsederek hedeflenen sonuçları anlattı. Sağlık alanında çığır açacak projelerin tamamlanmasıyla yalnızca sağlık teknolojilerinde değil, Türkiye'nin bilimsel geleceğinde de bir dönüm noktası olacağı ifade edildi.