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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı Kabul Etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Türkiye-ABD ilişkileri, Suriye'deki gelişmeler ve uluslararası konuları görüşmek üzere bir araya geldi. Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğüne verdiği önemi ve terörle mücadele konusundaki kararlılığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti. Kabulde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkileri, Suriye'deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye'nin gayretlerinin yeni dönemde de devam edeceğini ifade etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğünün, birliğinin ve üniter yapısının korunmasından yana olduğunu, Suriye'deki kurumların ihyası ve yeniden imarı noktasında uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de faaliyet gösteren ve Türkiye için tehdit kaynağı olan, PKK/PYD/YPG ile DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere tüm terörist yapılanmalara karşı Türkiye'nin öncelikle kendi milli güvenliği için önleyici tedbirler alacağını, DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele etmiş tek NATO ülkesi olarak, PKK ve uzantılarının sahadaki durumu fırsata çevirme gayretini engelleyeceğini, DEAŞ ile mücadelede zafiyet oluşmasına da asla müsaade etmeyeceğini söyledi.

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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