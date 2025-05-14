Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara çevrimiçi toplantıda...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara çevrimiçi toplantıda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara çevrimiçi toplantıda görüştü. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika