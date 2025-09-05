Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "Rum lider, halkımıza uygulanan sınır geçişlerindeki eziyeti şantaj aracı olarak kullanıyor"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Rum yönetimi açıkça Halkımızın geçiş noktalarında bekleyişini uzatarak, onlara eziyet ederek bu durumu bir siyasi kazanım ve şantaj malzemesi olarak kullanmaya devam ediyor" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, güneye geçişlerde yaşanan zorluklara ilişkin yazılı bir değerlendirme yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, "Karşımızdaki muhatabın siyaseti ve anlayışı dün bir kez daha herkes tarafından açıkça görüldü. Güneye geçmek isteyen vatandaşlarımızın normalde çektiği zorluklar özellikle tatil günlerinde çileye dönüşüyor. Rum muhatabıma seçildiği ilk günlerde, kendisiyle daha göreve başlamadan yaptığımız ilk görüşmeden itibaren araçlı geçişe imkan veren yeni bir sınır kapısı açılması gereğini anlatıyorum. Ancak Hristodulides'in yaklaşımı, sadece halkımıza değil kendi halkına da eziyet çektirmekten keyif alır düzeye ulaştı. Bu zihniyetin başka açıklaması olamaz" ifadelerini kullandı.

"Rum tarafı bilerek sıkıntı çıkardı"

"Polis Genel Müdürlüğümüz dün yapmış olduğu açıklamada sıkışıklığın nedenini açıkça ortaya koydu. Açıklamada Rum tarafı personel azaltmanın yanında, tek bir hatta düşürdüğü geçişlerdeki işlemleri de yavaşlatarak sınır kapılarını kullanmak isteyen Halkımıza karşı özellikle sıkıntı çıkardığı vurgulandı" diyen Tatar, "Popülizmle tüm bu sıkıntıların sorumluluğunu bize yüklemeye çalışanlara da seslenmek istiyorum, bu tarz mesnetsiz söylemler ancak Rum liderliğinin katı yaklaşımını normalleştirmeye yarar. Halkımıza yaşatılan zorluklar üzerinden popülizmin size oy getireceğini düşünüyorsanız bu oldukça naif bir yaklaşımdır. Uzlaşmazlığının normalleştirilmesi karşımızdaki muhatabın en fazla istediği şeydir. 'Ben seçilirsem her şey düzelecek' demek kadar popülist bir yaklaşım olamaz. Eğer kapalı kapılar ardında Rum yönetimiyle bir angajmanınız yoksa Rum liderliğinin bu katı ve baskıcı siyasetinin destekçisi olmayın. Eğer Rum liderliğiyle böyle bir ittifak sağlamışsanız da çıkın dürüstçe Halkımıza bunu söyleyin. Sayın aday Rum'un eziyet siyasetiyle iş birliği içindeyse Halkımızın bunu bilmeye hakkı vardır" ifadelerini kullandı.

"Yılda yaklaşık 8 buçuk milyon geçiş"

Tatar, "Mevcut 9 sınır kapısında yılda ortalama 8 buçuk milyon muhaceret işlemi yapılmaktadır. Bu çok büyük bir rakamdır ve kapıları kullanan Kıbrıs Türk ve Rum sayıları da hemen hemen birbirine yakındır. Araçlı geçiş sayılarına bakıldığında ise bu tür geçişlerin yüzde 65'i Metehan sınır kapısında gerçekleşmektedir. Uluslararası toplum da geçişleri desteklemektedir ve Rum yönetiminin yeni sınır kapısı açılmasını önleyen tavrından onlar da oldukça rahatsızdır" dedi.

"Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş'ın tarihi adımı"

Tatar, "Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, bu ada için belki de tarihte atılmış en önemli adımı atarak 23 Nisan 2003'te açılan sınır kapıları, sahadaki gerçekleri herkesin gözleri önüne sererek ilkel Rum siyasetinde önlenemez çöküşün de kapılarını açmıştı. İki tarafın, iki Halkın ihtiyacına göre ilerleyen bu süreç zaman zaman federasyon romantizmi içerisinde siyasi amaçlara da alet edildi" ifadesini kullandı.

"Yeni sınır kapısı önerimiz Rum tarafından engellendi"

"Özellikle Yeşilırmak'tan başlayarak Lefkoşa'ya kadar olan mesafede yer alan 3 sınır kapısı Rum halkının yararına açıldı. Geçiş rakamlarında bu kapıların ağırlıklı olarak Rumlar tarafından kullanıldığı, geçiş sayılarındaki farkın 10 katına kadar çıktığı da bilinen bir gerçektir. Kıbrıs Türk tarafı bunu bir rahatsızlık olarak dile getirmemiştir" diyen Tatar, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Haspolat sınır kapısı önerimizi Rum tarafına ilettik. Bu önerimiz BM ve AB de dahil olmak üzere uluslararası toplumdan da memnuniyetle karşılanarak destek gördü. Uzun süre geçiştirici bir tavır alan Rum lideri sonunda 15 Ekim 2024'te konuya ciddi şekilde eğilmesi gerektiğini anladı"

"Rum'un maksimalist şartları kabul edilemez"

Tatar, "Adaya döndüğümüzde ara bölgede bir araya geldiğimiz Rum lider tereddütsüz biçimde eskimiş, bilindik maksimalist bir tutumla yeni sınır kapısı açılabilmesi için ön şartlar masaya getirdi. Birincisi, ara bölgeden başlayarak, bizim topraklarımızın bir bölümünden geçerek yeniden ara bölge içinden devam edilmesi suretiyle Kiracıköy'den güney Lefkoşa'ya gidecek bir transit koridor Burada yapılmak istenen toprak kazanmanın yanında, geçiş kapısı tanımına dahi uymayan yatay bir koridor oluşturarak hem ara bölgeye yetkilerini yaymak hem de askeri açıdan avantaj sağlamaktır. Diğer sözde unsurda, Halkımızın çok iyi bildiği Erenköy'ün sahil şeridini kendilerine bağlayacak transit geçiştir. Erenköy bizim şanlı direnişimizin sembolüdür. Rum liderliği geçişlerde zorlukları arttırarak oluşturacağı siyasi baskıyla buralara girebileceğini hayal etmektedir. Erenköy'ün santimetresine Rum unsurların girmesine müsaademiz yoktur" ifadelerini kullandı.

"Rum tarafı şantaj siyasetine devam ediyor"

Tatar, "Mart 2025'te Cenevre'de yapılan 2. Zirveye Rum uzlaşmazlığından dolayı tıkanan yeni sınır kapılarının açılması konusunu da taşıdık. Geçtiğimiz Temmuz ayında New York'ta yapılan 3. Zirvede de Rum lider uzlaşmaz tutumunda inat etti. Geldiğimiz nokta şudur: Rum yönetimi açıkça Halkımızın geçiş noktalarında bekleyişini uzatarak, onlara eziyet ederek bu durumu bir siyasi kazanım ve şantaj malzemesi olarak kullanmaya devam ediyor" dedi.

"Yeni kapıların açılmamasının tek nedeni Rum tarafıdır"

KKTC Cumhurbaşkanı açıklamasında, "Şimdi çıkıp da muhalefet bize dönüyor ve yeni kapı açamadınız diyor. Uluslararası basın da dahil herkesin gözü önünde olan gerçekleri neden saklıyorsunuz. Yoksa işinize mi gelmiyor. Yeni kapılar açılamamışsa bunun tek nedeni Rum tarafının bu şantaj siyasetidir. Biz halkımız için samimiyetle adım attık, süreci tıkayan Rum tarafıdır. Sayın aday ve yandaşları içi boş federasyoncu çözümsüzlük hamaseti yapmak yerine yeni sınır kapılarının açılmasına kimin engel olduğunu halka açıkça söylemelidir. Tabi akıllarında Erenköy'ü ve ara bölgenin stratejik noktalarını Rum'un yetkisine bırakmak varsa bunu da dürüstçe söylesinler ki hepimiz neyin ne olduğunu bilelim" dedi. - LEFKOŞA