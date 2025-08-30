Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zafer yürüyüşümüz bin yıldır kesintisiz devam ediyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "1071'de Malazgirt'te başlayan 1922'de Dumlupınar'da güçlenen zafer yürüyüşümüz bin yıldır kesintisiz bir şekilde devam etmektedir, inşallah ebediyen de devam edecektir. İçinde bulunduğumuz asrı, Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmadan, dinlenmeden zorluklara ve engellere aldırmadan çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen '30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ne katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Suriye Harekat Alanı, TCG Kınalıada, Libya Görev Grubu Komutanlığı, Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı, Somali Türk Görev Kuvvet Komutanlığı, Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi ve Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvveti Komutanlığı'ndan hazırladığı selamlama videosu izletildi.

'HEDEFİMİZ SONRAKİ NESİLLERE GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE EMANET ETMEKTİR'

Burada konuşan Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir kez daha tebrik ederek, "Ağustos ayı şanla ve şerefle örülü, hikmet ve faziletle bezeli, milli tarihimizin en müstesna aylarından biridir. Belgrad'dan Mohaç'a, Çaldıran'dan Otlukbeli'ne, Malazgirt'ten Büyük Taarruza kahramanlık destanlarıyla süslediğimiz Zafer ayımızı manasına uygun şekilde dolu dolu değerlendiriyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında düzenlediğimiz etkinliklerle tarihi bugüne taşımak, şehit ve gazilerimizi layıki ile yad etmek, onların emanetine en güzel şekilde sahip çıkmak için azami gayret sarf ediyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz, mazisiyle irtibatı kopmuş milletler köklerini tanıyamaz, bugünü doğru okuyamaz, geleceğe güvenle yürüyemez. Tüm gayemiz, ecdattan tevarüs ettiğimiz emsalsiz mirası daha da zenginleştirip, gelecek kuşaklara aktarmak, sonraki nesillere güçlü ve muteber bir Türkiye emanet etmektir. Bunun için inancından, mezhebinden, meşrebinden, siyasi görüşünden ötürü kimseyi dışlamadan, kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

'30 AĞUSTOS ZAFERİ, BU TOPRAKLARDAKİ VARLIĞIMIZIN TESCİLİ OLMUŞTUR'

Erdoğan, bugün 103'üncü yılı kutlanan 30 Ağustos Zaferi'nin İstiklal Harbi'nin en kritik eşiklerinden biri olduğunu kaydederek, "Ordumuz ve milletimiz bu zaferle kendini bulmuş, özgüven tazelemiş anka kuşu misali küllerinden yeniden doğmuştur. İşgal ordularını bozguna uğratarak emperyalist emelleri boşa çıkardığımız 30 Ağustos Zaferi bağımsızlık irademizle birlikte bu topraklardaki ebedi varlığımızın da tescili, teyidi, ebedi bir mührü olmuştur. 1071'de Malazgirt'te başlayan 1922'de Dumlupınar'da güçlenen zafer yürüyüşümüz bin yıldır kesintisiz bir şekilde devam etmektedir, inşallah ebediyen de devam edecektir. İçinde bulunduğumuz asrı, Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmadan, dinlenmeden zorluklara ve engellere aldırmadan çalışacağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Biraz önce bizleri gönül coğrafyamızın farklı yerlerinden selamlayan kahraman askerlerimize muhabbetlerimi iletiyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük zaferin ve istiklal harbimizin tüm kahramanlarını şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser verdi.