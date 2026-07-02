Erdoğan Batı Trakya'da Şahin Köyü ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ve beraberindeki heyetin Batı Trakya ziyareti sırasında telefonla bağlanarak Yunanistan'ın Şahin Köyü sakinleriyle görüştü.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan ile beraberindeki heyet, Batı Trakya ziyaretleri kapsamında Yunanistan'ın Şahin Köyü'ne gitti. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla programa bağlanarak, Şahin Köyü sakinleriyle görüştü. Köy sakinlerinin yoğun ilgisiyle gerçekleşen görüşmede katılımcılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi ve selamlarını ileterek teşekkür etti. Batı Trakya ziyaretleri çerçevesinde AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan ve heyeti, Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı