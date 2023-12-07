- Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunan gazetecinin "Hoş geldiniz" sözlerini yanıtsız bırakmadı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşmeye geçtiği sırada kendisine Türkçe seslenerek "Hoş geldiniz" diyen Yunan gazeteciyle selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşmeye geçtiği sırada kendisine Türkçe seslenerek "Hoş geldiniz" diyen Yunan gazeteciyle selamlaştı. Erdoğan gazeteciye "Artık güzel haberler yaparsın" diyerek takıldı.

TÜRKÇE SELAM VEREN GAZETECİYLE KONUŞTU

Yunanistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ile görüşmesinin ardından Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüşeceği başbakanlık binasına geçtiği sırada kendisine Türkçe seslenen Yunan gazeteciye selam verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hoş geldiniz" diyen gazeteci Manolis Kostidis'e "Hoş bulduk, nasılsınız? Artık güzel haberler yaparsın" şeklinde cevap verdi. Erdoğan, kısa süreli konuşmanın ardından Kostidis'i eliyle selamlayarak yürümeye devam etti.