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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönem Meclisimizin, Türkiye'yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini sileceğine...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni dönem Meclisimizin, Türkiye'yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini sileceğine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönem Meclisimizin, Türkiye'yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini sileceğine inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni dönem Meclisimizin, Türkiye'yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturarak, darbe dönemlerinin son izini sileceğine inanıyorum."

Kaynak: AA / Meltem Öztürk - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Politika Haberler

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