Erdoğan'dan şair Adil Erdem Beyazıt paylaşımı CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, şair ve mütefekkir Adil Erdem Bayazıt'ı ölümünün 14'üncü yılında paylaştığı mesajla andı. CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, şair ve mütefekkir Adil Erdem Bayazıt'ı ölümünün 14'üncü yılında paylaştığı mesajla andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "Edebiyatımızın büyük ustalarından şair ve mütefekkir Adil Erdem Bayazıt'ı ebedi aleme irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" dedi. Demirören Haber Ajansı / Politika Politika Haberler

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