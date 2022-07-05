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Erdoğan'dan şair Adil Erdem Beyazıt paylaşımı

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Erdoğan'dan şair Adil Erdem Beyazıt paylaşımı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, şair ve mütefekkir Adil Erdem Bayazıt'ı ölümünün 14'üncü yılında paylaştığı mesajla andı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, şair ve mütefekkir Adil Erdem Bayazıt'ı ölümünün 14'üncü yılında paylaştığı mesajla andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "Edebiyatımızın büyük ustalarından şair ve mütefekkir Adil Erdem Bayazıt'ı ebedi aleme irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Politika

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