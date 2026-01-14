Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki akşam yemeği, basına kapalı gerçekleştirildi. Yemeğe, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu da katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
