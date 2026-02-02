Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alev Alatlı'yı Vefatının 2. Yılında Andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar ve düşünür Alev Alatlı'yı vefatının 2. yılında sanal medya hesabından rahmetle andı. Erdoğan, Alatlı'nın ülke için önemli bir münevver olduğunu ve fikir dünyasında kalıcı izler bıraktığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin yetiştirdiği en önemli münevverlerimizden olan, yaptığı çalışmalarla fikir ve düşünce dünyamızda silinmez izler bırakan Alev Alatlı'yı vefatının 2'nci yılında rahmetle ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika