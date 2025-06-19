Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev Kahramanmaraş'ta Haydar Aliyev İlkokulu'nu Ziyaret Etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev, Kahramanmaraş'ta bulunan Haydar Aliyev İlkokulu'nu ziyaret ederek eğitim alanındaki işbirliklerini vurguladılar. İki lider, okulda öğrencilere eğitim ile ilgili rehberlik yaparak, geleceğin temellerinin atılmasına katkıda bulunmanın önemini dile getirdiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kahramanmaraş'ta Haydar Aliyev İlkokulu'nu ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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