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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül yan yana saf tutup tabuta birlikte omuz verdi

Politika Haberleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı'nın cenazesinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül, Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazında yan yana saf tutup tabuta birlikte omuz verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı, 96 yaşında hayatını kaybetti. Yazıcı için dün, Eyüp Sultan Camii'nde cuma namazının ardından bir cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı törene, Cumhurbaşkanı Recepn Tayyip Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve çok sayıda kişi katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül yan yana saf tutup, tabut birlikte omuz verdi

Yazıcı'nın annesinin cenazesinde ise objektiflere dikkat çeken bir görüntü yansıdı. Cenazeye katılan Abdullah Gül, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tokalaştı. Kısa süreli bir sohbet gerçekleştiren ikili daha sonra yan yana saf tuttu. Erdoğan ve Gül daha sonra Yazıcı'nın annesinin tabutunu birlikte taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül yan yana saf tutup, tabut birlikte omuz verdi

Öte yandan Abdullah Gül son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni"ne katılmıştı. Konuşmasının sonunda törene katılanları tek tek sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'e de teşekkür etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halef-selef olduğumuz eski Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül Bey'e de huzurlarınızda teşekkür ediyorum." demişti.

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