Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, ABD Başkanı Biden ve eşiyle hatıra fotoğrafı çektirdi Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'nda ABD Başkanı Biden ve eşi Jill Biden hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, dün ABD temasları kapsamında ABD Başkanı Joe Biden'ın Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılan liderler ve eşleri onuruna Amerika Doğa Tarihi Müzesi'nde verdiği yemeğe katılmıştı. BİDEN VE EŞİYLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER Basın kapalı olarak gerçekleşen yemekte Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Biden ve eşi Jill Biden hatıra fotoğrafı çektirdi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Tam Gemi Şok Denemeleri Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden Politika Haberler

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