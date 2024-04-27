Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir akaryakıt istasyonuna uğradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bulunan bir akaryakıt istasyonuna uğradı. Erdoğan burada çalışanlar ve vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan ayrıldı. Vahdettin Köşkü'ne ilerleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyu, Kirazlıtepe Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda durdu. Makam aracından inen Erdoğan burada çalışanlar ve vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi. Bir süre istasyonda kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Vahdettin Köşkü'ne hareket etti. - İSTANBUL