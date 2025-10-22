Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman'da resmi törenle karşılandı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Umman'da Sultan Heysem bin Tarık tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar temaslarının ardından Körfez turunun son durağı Umman'ın başkenti Maskat'a vardı. Uluslararası Havalimanı'nda Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Türkiye'nin Umman Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan Al-Alam Sarayı'na geçti. Atlı birlikler eşliğinde Al-Alam Sarayı'na giriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından resmi törenle karşılandı. Top atışları gerçekleştirilen tören kapsamında iki ülke milli marşları çalındı. Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık; karşılıklı heyetlerin takdim edilmesinin ardından ikili görüşmeye geçti. Görüşmede Gazze Şeridi başta olmak üzere küresel konuların yanı sıra iki ülke ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a resmi ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik ediyor. - MASKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
