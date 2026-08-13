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Erdoğan: Meclis Terörsüz Türkiye'de Önemli Adım Attı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi terör belasından kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye sürecinde Meclisimiz bu hafta önemli bir adım attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi terör belasından kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye sürecinde Meclisimiz bu hafta önemli bir adım attı. Türkiye, bu aşamaya her şeyden önce vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi, ailelerinizin metaneti ve devletimizin özellikle son yıllarda savunma sanayisinde elde ettiği başarılar sayesinde gelmiştir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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