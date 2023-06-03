Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak Abdulkadir Uraloğlu'nu atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı kabinede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak Adil Karaismailoğlu'nun yerine Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nu atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabinede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak Abdulkadir Uraloğlu'nu atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı kabinede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak Adil Karaismailoğlu'nun yerine Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nu atandı.

Bürokrasinin içerisinden gelen Uraloğlu 1966 yılında Trabzon'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 1988 yılında mezun olan Uraloğlu, aynı yıl özel sektörde Saha Mühendisi olarak görev yaptı. Karayolları Genel Müdürlüğündeki çalışma hayatına 1989 yılında Karayolları Erzurum 12. Bölge Müdürlüğünde Etüt Ekip Mühendisi olarak başlayan Uraloğlu, 1990-1998 yılları arasında Karayolları Ankara 4. Bölge Müdürlüğünde Etüt Ekip Mühendisi, Kontrol Mühendisi ve Kontrol Şefliği görevlerinde bulunduktan sonra 1998 yılında Erzurum Bölge Müdürlüğü Yapım Başmühendisliği görevine getirildi. 2003 yılında Trabzon 10. Bölge Müdür Yardımcısı olan Uraloğlu, 2005 yılında Kayseri 6. Bölge Müdürü, 2006 yılında da Samsun 7. Bölge Müdürü olarak atandı. 2009 yılında kısa bir süre Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürü olarak görevlendirilen Uraloğlu, tekrar Samsun'a dönerek, toplam 6,5 yıl Samsun'da Bölge Müdürlüğü görevini yürüttü. 2012 yılında İzmir 2. Bölge Müdürlüğü görevine getirilen Uraloğlu, 23 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karayolları Genel Müdürü olarak atandı. Uraloğlu, 2003 yılında başlatılan Acil Eylem Planı kapsamında yoğunluk kazanan Bölünmüş Yollar, Bitümlü Sıcak Karışım kaplamalı yollar, tek platformlu yolların iyileştirilmesi ve Yap-İşlet-Devret Otoyol projelerinin hayata geçirilmesine katkı sağladı.

Türkiye'nin karayolu ağına önemli kazanımlar sağlayacak yeni otoyol, bölünmüş yol, köprü, tünel projelerinin yapım, plan ve projelendirme çalışmalarını da yürüten Uraloğlu aynı zamanda Karayolları Makine Parkı'nın yenilenmesi, yerli ve milli araç kullanım oranının artırılması için araştırma geliştirme faaliyetlerine de özel önem vermekteydi. Aynı zamanda Yollar Türk Milli Komitesi (YTMK) ve Karayolları Vakfı (KAV) Başkanlığı görevlerini de yürüten Abdulkadir Uraloğlu evli ve üç çocuk babasıdır. - ANKARA