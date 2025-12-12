Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Aşkabat'ta Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla Uluslararası Barış ve Güven Yılı ilan edilmesi ve Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere geldiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta forum marjındaki temaslarını sürdürüyor. İkili görüşmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile görüştü. - AŞKABAT

