Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gitti
Güncelleme:
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RESMİ TÖRENLE KARŞILANDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a geldi. Erdoğan, Aşkabat Uluslararası Havalimanı'nda Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Mammethan Çakıyev ve Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok ile diğer ilgililer tarafından resmi törenle karşılandı.

