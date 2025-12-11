Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'a gitti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 'Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere Türkmenistan'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan 'TUR' uçağıyla Türkmenistan'a hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu ile Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde, Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30'uncu yıl dönümü ve 2025 yılının BM Genel Kurulu kararıyla 'Uluslararası Barış ve Güven Yılı' ilan edilmesi nedeniyle düzenlenecek 'Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca, ev sahibi Türkmenistan başta olmak üzere, Forum'a katılan ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelmesi öngörülüyor.