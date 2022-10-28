Türkiye Yüzyılı programında dikkat çeken detay! Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan, Destici'yi es geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti vizyon belgesinin açıklandığı Ankara'da düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı' programında konuştu. Programa MHP lideri Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı inşası sürecinde sadece Bahçeli'ye teşekkür ederken, Destici'yi ise es geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen ' Türkiye Yüzyılı' programında AK Parti vizyon belgesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Programa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.

ALKIŞLAR EŞLİĞİNDE SALONA GİRDİ

Alkışlar eşliğinde salona giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Cumhuriyetimizi kuran tüm kahramanlarımızı minnetle ve rahmetle yad ediyorum" diyerek sözlerine başladı.

DESTİCİ'YE TEŞEKKÜR ETMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı inşası sürecinde Bahçeli ve değerli arkadaşlarına teşekkürlerini ifade ederken, Destici'yi ise es geçti. Açıklamalarında Erdoğan MHP'nin değerli genel başkanı sayın Devlet Bahçeli ve değerli arkadaşlarına, Türkiye Yüzyılı inşası süreci, Cumhur İttifakı çatısı altında verdikleri samimi ve güçlü destekleri için şahsım ve arkadaşlarım adına şükranlarımı ifade ediyorum.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE GELMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Abdurrahman Açıkgöz, Tahir Şahin, Gökmen Türkkanı ve Fatma Yümlü kişisel sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Büyük Birlik Partisi'nden ve MKYK üyeliklerinden istifa ettiklerini açıklamışlardı.

Tahir Şahi,MKYK toplantısını işaret ederek BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin tüm yönetim kadrolarına konuşma yasağı getirdiğini söyledi. Şahin "İstifaların iki nedeni var. Birincisi konuşma yasağı. Daha doğrusu AKP'yi eleştirme yasağı. İkincisi de seçimlere kendi amblemimiz altında değil de AKP'nin kanatları altına sığınarak girilme isteği. Bunlar Şehit Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'nun kemiklerini sızlatacak istek ve girişimlerdir. İstifadan başka çare kalmamıştı" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Sözcüsü ve Genel Sekreteri Üzeyir Tunç ise son dönemde partide yaşanan istifalara dair "Partimizin üyesi iken başka partilere CV gönderecek kadar zavallı ve siyasi ahlaktan yoksun olanların istifasını kayıp olarak görmüyoruz" dedi.