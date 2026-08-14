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Erdoğan: Türkiye'yi küllerinden yeniden inşa ettik, durmayacağız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye’yi ellerinden tuttuk ayağa kaldırdık, küllerinden yeniden inşa ettik, doğrulduk. Büyük işler başardık ama durmayacak, dinlenmeyecek, ara vermeyecek, istikbali de inşa edecek, imar edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'yi ellerinden tuttuk ayağa kaldırdık, küllerinden yeniden inşa ettik, doğrulduk. Büyük işler başardık ama durmayacak, dinlenmeyecek, ara vermeyecek, istikbali de inşa edecek, imar edeceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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