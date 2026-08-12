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Erdoğan: Diyalog ve İstişare Kanallarını Güçlendirdik

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin anlaşmazlıkların derinleşmesini değil, diyalog ve istişareyi savunduğunu belirterek, kalıcı barışın güven, siyasi irade ve ortak gelecek perspektifiyle mümkün olduğunu ifade etti. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bu anlayışın sonucu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye olarak anlaşmazlıkların derinleşmesini değil, diyalog ve istişare kanallarının güçlendirilmesini savunduk. Çünkü biliyoruz ki kalıcı barış, sadece çatışmaların sona ermesiyle değil, karşılıklı güven, siyasi irade ve ortak gelecek perspektifi ile mümkün. Mekke Ortak Savunma Anlaşması da işte bu anlayışın bir sonucu."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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