Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkçe büyük dil modelinin geliştirilmesine hız vermemiz gerekiyor. Ortak alfabe hususunda Türkiye olarak ilk adımı atıyor, Cengiz Aytmatov'u anlatan bir eser ile Oğuz nameleri ortak alfabeyle basıyoruz. Bugün de liderlere birer adet takdim ediyoruz" dedi. - GEBELE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
