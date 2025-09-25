Haberler

Erdoğan ve Trump Beyaz Saray'da Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği toplantı sona erdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği toplantı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. 2 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından Erdoğan, Beyaz Saray'dan ayrıldı. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıya kadar uğurladı. ABD Başkanı Trump, kendisine görüşmenin nasıl geçtiğini soran basın mensuplarına, "Harika bir görüşmeydi" yanıtını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı

Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı
Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar

Liverpool'dan Galatasaray maçı için sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.