Erdoğan ve Trump Beyaz Saray'da Görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği toplantı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. 2 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından Erdoğan, Beyaz Saray'dan ayrıldı. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıya kadar uğurladı. ABD Başkanı Trump, kendisine görüşmenin nasıl geçtiğini soran basın mensuplarına, "Harika bir görüşmeydi" yanıtını verdi.