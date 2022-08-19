Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu üyelerini Dolmabahçe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı ofisinde kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu üyelerini Dolmabahçe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı ofisinde kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve TİM yönetim kurulu üyelerini Dolmabahçe'deki bulunan Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisinde kabul etti. Saat 15.30'da başlayan toplantının devam ettiği öğrenildi. (Yunus Emre Şeker - Yunus Emre Ayaz /İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Sarayı Mustafa Gültepe Politika Güncel Haberler

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