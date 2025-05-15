Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Terörsüz Türkiye ile en büyük eserimizi inşa ediyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Terörsüz Türkiye ile en büyük eserimizi inşa ediyoruz" -Cumhurbaşkanı Erdoğan: -"Türkiye Cumhuriyeti devleti gündemine hakimdir" "Yapıcı üslubu hiçbir zaman terk etmeyecek ama hadsizlikler, kışkırtmalar, toplumu rencide ve tedirgin eden sorumsuz açıklamalar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Terörsüz Türkiye ile en büyük eserimizi inşa ediyoruz"
-Cumhurbaşkanı Erdoğan:
-"Türkiye Cumhuriyeti devleti gündemine hakimdir"
"Yapıcı üslubu hiçbir zaman terk etmeyecek ama hadsizlikler, kışkırtmalar, toplumu rencide ve tedirgin eden sorumsuz açıklamalar karşısında milletimizin hakkını, hukukunu koruyacaksınız"
-"İnşallah Türkiye bambaşka bir Türkiye olacak. O zaman huzur daha da artacak. Kardeşlik daha da daha da perçinlenecek"
"Yarım asırdır Türkiye'nin ayağına vurulmuş prangayı söküp atacağız inşallah menzile daha güçlü ilerleyeceğiz"
ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Programı'nda açıklamalarda bulundu.