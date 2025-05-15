Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Terörsüz Türkiye ile en büyük eserimizi inşa ediyoruz"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Terörsüz Türkiye ile en büyük eserimizi inşa ediyoruz" -Cumhurbaşkanı Erdoğan: -"Türkiye Cumhuriyeti devleti gündemine hakimdir" "Yapıcı üslubu hiçbir zaman terk etmeyecek ama hadsizlikler, kışkırtmalar, toplumu rencide ve tedirgin eden sorumsuz açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Terörsüz Türkiye ile en büyük eserimizi inşa ediyoruz"

-Cumhurbaşkanı Erdoğan:

-"Türkiye Cumhuriyeti devleti gündemine hakimdir"

"Yapıcı üslubu hiçbir zaman terk etmeyecek ama hadsizlikler, kışkırtmalar, toplumu rencide ve tedirgin eden sorumsuz açıklamalar karşısında milletimizin hakkını, hukukunu koruyacaksınız"

-"İnşallah Türkiye bambaşka bir Türkiye olacak. O zaman huzur daha da artacak. Kardeşlik daha da daha da perçinlenecek"

"Yarım asırdır Türkiye'nin ayağına vurulmuş prangayı söküp atacağız inşallah menzile daha güçlü ilerleyeceğiz"

ANKARA- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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