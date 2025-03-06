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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefimizde daha güçlüyüz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefimizde daha güçlüyüz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki iftar programında yaptığı açıklamada, "Bugün Terörsüz Türkiye hedefini tüm boyutlarıyla gerçekleştirme noktasında daha güçlü, daha kararlı, daha avantajlı bir konumdayız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ve güvenlik korucuları ile Beştepe Millet Sergi Salonu'nda bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Konuşmasında önemli mesajlar veren Erdoğan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından hız kazanan sürece ilişkin de önemli ifadeler kullandı.

"DAHA AVANTAJLI KONUMDAYIZ"

"Bugün Terörsüz Türkiye hedefini tüm boyutlarıyla gerçekleştirme noktasında daha güçlü, daha kararlı, daha avantajlı bir konumdayız" diyen Erdoğan, "Amacımız, hiçbir güvenlik görevlimizin, hiçbir evladımızın burnunun dahi kanamayacağı kalıcı bir güven iklimini içeride ve dışarıda tesis etmektir" ifadelerini kullandı.

"TERÖRDEN KURTULMAYA HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKINIZ"

Erdoğan konuşmasında "40 yıldır milletimizin kanını, canını ve kaynaklarını sömüren bir beladan kalıcı ve kati olarak kurtulmaya hiç olmadığı kadar yakınız. Soykırım şebekesinin yeni haritalarla bölgemizi bölme niyetlerini ilan ettiği günlerde bizim de politikamızı buna göre belirlememiz icap ediyor. Sultan Alparslan ve Selahaddin Eyyubi'nin torunları olarak el ele, gönül gönüle verecek Siyonistlerin bölgede yeni ameliyatlar yapmasına müsaade etmeyeceğiz" sözlerini de sarf etti.

"HADİSELERİ TRİBÜNDEN SEYRETME LÜKSÜNE SAHİP DEĞİLİZ"

Erdoğan ayrıca şu açıklamalarda bulundu: "Küresel güç rekabeti bölgemizde cereyan ettiği için her türlü gelişmeden doğrudan etkileniyoruz. Hadiseleri tribünden seyretme lüksüne sahip değiliz. Her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmak, bölgemizdeki olayları ülkemiz lehine olacak şekilde yönetmek, yönlendirmek mecburiyetindeyiz. Türkiye, maruz kaldığı onca ihanete ve saldırıya rağmen güvenlik noktasında zafiyet yaşamıyorsa, bunun sebebi vaktinde atılan uzak görüşlü adımlarımızdır.

"133 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ"

Devrimden bu yana 133 bin Suriyeli, gönüllü ve onurlu şekilde topraklarına döndü. Suriye'ye güvenli şekilde dönen kardeşlerimizin sayısı 873 bini buldu.

FETÖ MESAJI

(FETÖ) Milli projelerin engellenmesinden siyasi cinayetlere, ajanlıktan terörle mücadelenin sekteye uğratılmasına ihanetlerin gerisinde bu örgüt bulunuyordu.

Emniyet, ordu ve jandarmamızı FETÖ'cü hainler başta olmak üzere hukuk dışı yapılardan temizledikçe terör örgütleriyle daha etkin mücadele imkanına kavuştuk."

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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