Cumhurbaşkanı Erdoğan, TDT liderleriyle Fuzuli'deki caminin temel atma törenine uzaktan katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) liderleri ile birlikte Fuzuli'deki caminin temel atma törenine uzaktan canlı bağlantı ile katıldı.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Fuzuli kentinde inşa edilecek caminin temel atma töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) liderleri ile birlikte temel atma törenine uzaktan canlı bağlantı ile katıldı. - GEBELE

