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Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti

Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşmenin gündemi açıklanmazken, kabul sırasında çekilen fotoğraf paylaşıldı. Bu ziyaret, yasama ve yürütme organları arasındaki koordinasyon açısından önemli bir buluşma olarak değerlendirildi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabule ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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