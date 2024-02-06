Cumhurbaşkanı Erdoğan, tartışma başlatan "Hatay" çıkışına açıklık getirdi

Geçtiğimiz günlerde Hatay İlçe Belediye Başkan Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı, mahzun kaldı" şeklindeki sözleri büyük yankı uyandırmıştı.

"İFADELERİMİZİN ÜZERİNDE TEPİNİYORLAR"

Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre Merkezi'nde Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuşan Erdoğan, tartışma yaratan sözlerine açıklık getirdi. Erdoğan, "Birileri çıkmış Hatay'daki aday tanıtım toplantımızda söylediğimiz hükümetle yerel yönetimlerin iş birliğinin önemine işaret ettiğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor. Halbuki yıllardır şu hakikati sürekli kamuoyunun dikkatine getiriyoruz; Hükümet olarak biz, hangi partiden olduğuna bakmaksızın tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı eksiksiz gönderdik, gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

MUHALEFETE SERT SÖZLER

Açıklamasının devamında muhalefete sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Hatta plana dayalı, yapacaklarını gördüğümüz yatırımlar için borçlanma izinlerini de veriyoruz. Muhalefetin elindeki şehirlerde normalde belediyelerin yapması gereken yatırımların önemli kısmını sırf vatandaşlarımız mağdur olmasın diye bakanlıklarımıza bağlı kurumlar ile yine biz hayata geçirdik. İstanbul'undan İzmir'e, Ankara'sından Hatay'a muhalefet belediyelerinin şehirlerine hak ettiği hizmeti kazandıramamasının tek sebebi beceriksizlik, iş bilmezlik ve başka hesaplar peşinde koşmalarıdır" dedi.