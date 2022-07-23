Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl sevkiyatına yönelik mutabakat) Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı...
AA - Barış Gündoğan - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl sevkiyatına yönelik mutabakat) Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl sevkiyatına yönelik mutabakat) Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız."
AA / Barış Gündoğan - Politika