Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl sevkiyatına yönelik mutabakat) Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl sevkiyatına yönelik mutabakat) Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Tahıl sevkiyatına yönelik mutabakat) Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle küresel gıda krizinin aşılmasına anlamlı katkı sağlayacağız." AA / Barış Gündoğan - Politika Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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