Haberler

Erdoğan ve Selman'dan İkili İlişkiler Değerlendirmesi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki süreçte atılacak adımlarla Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğini daha da derinleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Somali ve Yemen'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini, her iki ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının bölgesel istikrar için önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin, Yemen'de tarafların bir araya getirilmesine ilişkin gayretlere katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Gazze'de insani durumun kış mevsimiyle birlikte ağırlaştığını, Türkiye'nin kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze'nin yeniden imarı için çalışmayı sürdürdüğünü belirtti" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin

Trump, açıkça tehdit etti: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Joey Veerman ilk kez açıkladı: Fenerbahçe'den vazgeçtim

Güne damga vuran itiraf: Fenerbahçe'ye gitmekten vazgeçtim
Yunanistan'daki hava krizinin nedeni ortaya çıktı

Komşudaki hava krizinin nedeni ortaya çıktı
Miami'de Türk işletmeden evsiz vatandaşa duygulandıran jest

Sokakta yaşıyordu, berber koltuğundan bambaşka biri olarak kalktı
Anderson Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap

Ücretinde indirime git denmişti! Talisca'dan Fenerbahçe'ye cevap
Yaban domuzunu yakaladı, sevdikten sonra tekrar bıraktı

Sürüye tek başına dalıp, yabani hayvanı eliyle yakaladı
İbrahim Tatlıses'i vuran Abdullah Uçmak cenazede görüntülendi

İbrahim Tatlıses'i vuran isim cenazede ortaya çıktı