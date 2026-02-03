Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da onuruna verilen yemeğe katıldı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Suudi Arabistan'da onuruna verilen akşam yemeğine iştirak etti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından Yemame Sarayı'nda verilen yemek, basına kapalı düzenlendi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Politika
