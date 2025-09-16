Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye Demokratik Güçleri konusunda bizim onlara yönelik mesajlarımız da belli. Suriye Demokratik Güçleri ile Şam yönetimi arasındaki entegrasyon arayışları Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından önemli bir adım." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika