Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile Türkevi'nde bir araya geldi. Görüşmenin detayları Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. İki liderin buluşması, Sudan ile Türkiye arasındaki ilişkiler açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile Türkevi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile Türkevi'nde bir araya geldiği ifade edildi.