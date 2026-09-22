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Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Sudan'da ateşkes ve kalıcı barışa yönelik çabaları ve Somali'de güvenlik, kalkınma ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik çabaları tam olarak destekliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı