Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sudan’da ateşkes ve kalıcı barışa yönelik çabaları ve Somali’de güvenlik, kalkınma ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik çabaları tam olarak destekliyoruz" dedi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sudan’da ateşkes ve kalıcı barışa yönelik çabaları ve Somali’de güvenlik, kalkınma ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik çabaları tam olarak destekliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Sudan'da ateşkes ve kalıcı barışa yönelik çabaları ve Somali'de güvenlik, kalkınma ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik çabaları tam olarak destekliyoruz" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı