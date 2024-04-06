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Seçim yenilgisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! Son 10 gün neler olduğu araştırılacak

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31 Mart yerel seçimlerinden istediği sonucu alamayan AK Parti'de bunun nedenleri araştırılmaya başlandı. Bununla ilgili bir kurul oluşturulması talimatını veren Erdoğan, kısa sürede bir rapor hazırlanıp kendisine sunulmasını istedi.

SON 10 GÜNLÜK SÜRENİN ANALİZİ

Hürriyet'te yer alan bilgiye göre; MYK'da parti kurmaylarınca seçmenin davranışını son 10 gün belirlediği, parti oyunun en çok bu süreçte eridiği değerlendirilmişti. Tespitler doğrultusunda, çalışma gruplarından bir ekip özellikle bu süreci inceleyecek ve son 10 günde seçmen davranışını neyin etkilediğinin analizini yapacak.

40 SORULUK BİR ANKET YAPILACAK

AK Parti 81 ilde yeniden sahaya iniyor. Buna göre büyükşehir, il, ilçe ve belde fark etmeksizin buralarda seçmenin kendisine neden oy vermediğine dair yaklaşık 40 soruluk açık uçlu anket yapacak. Vatandaşa, 'Ne beklentiniz var?', 'AK Parti belediyesinden memnun muydunuz?', 'Neden sandığa gitmediniz?' gibi sorular sorulacak. Anketler çalışma kurullarında değerlendirilip, Erdoğan'a sunulacak.

BALKON KONUŞMASINDA SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yaptığı balkon konuşmasında "Özeleştiri" vurgusu yaparak seçim sonuçlarını enine boyuna değerlendireceklerinin mesajını vermişti. Erdoğan açıklamasında "Partimizin organlarında mahalli idareler seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz, öz eleştirimizi cesaretle yapacağız. Her zaman demokrasinin, sandığın tarafında yer aldık. Bugün de aynı sorumluluk duygusuyla hareket ediyor, milletin iradesinin üzerinde güç tanımıyoruz. Milletin sandıkta verdiği mesajları en isabetli, en objektif şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak gerekli adımları mutlaka atacağız" demişti.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (47)

Salih Kandıralı:

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Şu rezilliğe bir bak. Ben olsam insan içine çıkamazdım. Gerekirse ülkeyi terkedip Somaliye yerleşirdim.

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yanıtYanıtla
Selçuk Gesoğlu:

Hala gerçek sebebi anlamaktan uzaklar. Son 10 güne değil 10 yıla bakmalılar.

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yanıtYanıtla
Alkurt:

SEVGILI CUMHURBASKANIM, HIC KIMSEYI ANKETE GÖNDERMEYIN, HER CARSIYA INDIGIMDE HALKIN NABZINI TUTAN BIRI OLARAK BENI CAGIRIN SIZE SIRALAYAYIM.

yanıt87
yanıt5
Slm:

Neyi araştıracaksın. Millet aç aç. Ekonomi dibe vurmuş.

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yanıtYanıtla
Narter Nart:

Çoğunluğu aç değil ama çok zor durumda...Az bir kısmi ise zenginliğinden artık kendini tanrı zannediyor..

yanıt182
yanıt5
Adem Örnek:

MİLLET AÇ AMA SIFIR OTOMOBİL SATIŞLARI REKOR KIRIYOR, DÖVİZ VE KUYUMCULARIN ÖNÜNDE KUYRUK VAR, RAMAZANDA İFTAR AÇACAK BOŞ YER YOK, AVM LER DE MAĞAZALAR BOŞALMIŞ DURUMDA AMA MİLLET AÇ YERSEN

yanıt46
yanıt114
Mert Kafkas Sahin:

Adem örnek efendi 85 milyonluk ülkede on dediklerini yapabilen 5-10 milyon kişi. Gerisi aç muhtaç yada işsiz. Anladın mı? Senin anlayacağın dille Üç kişi iyi yaşıyor diye koca köye iyi diyemezsin.

yanıt62
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Idris Ertugrul:

beter ol

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Burak Dursun:

Son 10 günü değil, son 5 sene yi araştırın...

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yanıtYanıtla
Seyfettin Arslan:

Yenildin kabul et

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