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Erdoğan: Barış yolundaki engelleri kaldırdık

Erdoğan: Barış yolundaki engelleri kaldırdık
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siz kimin hain olduğunu tartışırken biz zorlu müzakere masalarında Türkiye'nin hak ve hukukunu savunduk. Siz birbirinizin kuyusunu kazarken biz elimizle iğneyle kuyu kazar gibi barışa giden yolun önündeki engelleri kaldırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siz kimin hain olduğunu tartışırken biz zorlu müzakere masalarında Türkiye'nin hak ve hukukunu savunduk. Siz birbirinizin kuyusunu kazarken biz elimizle iğneyle kuyu kazar gibi barışa giden yolun önündeki engelleri kaldırdık." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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