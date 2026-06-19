Erdoğan: Barış yolundaki engelleri kaldırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siz kimin hain olduğunu tartışırken biz zorlu müzakere masalarında Türkiye'nin hak ve hukukunu savunduk. Siz birbirinizin kuyusunu kazarken biz elimizle iğneyle kuyu kazar gibi barışa giden yolun önündeki engelleri kaldırdık." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı