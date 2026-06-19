Erdoğan: Barış yolundaki engelleri kaldırdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siz kimin hain olduğunu tartışırken biz zorlu müzakere masalarında Türkiye'nin hak ve hukukunu savunduk. Siz birbirinizin kuyusunu kazarken biz elimizle iğneyle kuyu kazar gibi barışa giden yolun önündeki engelleri kaldırdık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siz kimin hain olduğunu tartışırken biz zorlu müzakere masalarında Türkiye'nin hak ve hukukunu savunduk. Siz birbirinizin kuyusunu kazarken biz elimizle iğneyle kuyu kazar gibi barışa giden yolun önündeki engelleri kaldırdık." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı