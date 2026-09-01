Erdoğan Bişkek'te ŞİÖ Zirvesi'nde aile fotoğrafında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nin genişletilmiş oturumu öncesinde liderlerle aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nin genişletilmiş oturumuna katılmak üzere Ordo Kongre Merkezi'ne geldi. Erdoğan'ı kongre merkezinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov karşıladı. Erdoğan, diğer liderlerin de gelişiyle aile fotoğrafına katıldı. Erdoğan fotoğrafta, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın arasında yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı