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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da ŞİÖ Zirvesi'ne katıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Bağımsızlık Sarayı'na geldi. Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile birlikte basın mensuplarına poz vererek zirve salonuna geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Bağımsızlık Sarayı'na geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'daki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, başkent Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Bağımsızlık Sarayı'na geldi. Erdoğan'ı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev karşıladı. Tokayev ile basın mensuplarına poz veren Erdoğan, daha sonra zirvenin gerçekleştirileceği salona geçti. - ASTANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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