Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Büyükelçisi Francess Virginia Anderson'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Büyükelçisi Francess Virginia Anderson'u kabul ettiCumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Sierra Leone Büyükelçisi Francess Virginia Anderson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Büyükelçisi Francess Virginia Anderson'u kabul etti
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Sierra Leone Büyükelçisi Francess Virginia Anderson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika