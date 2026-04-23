Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşların bedelini masum çocuklar ödüyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Tüm çabalarımıza rağmen maalesef bölgemizdeki savaşlar ve zulümler devam ediyor. Bu savaşların bedelini ise genellikle masum çocuklar ödüyor. Türkiye olarak ister bölgemizde ister başka yerde olsun bütün bu acıları, hüzünleri, hayal kırıklıklarını kalbimizde tüm ağırlığıyla hissediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'TRT 48'inci Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'nda konuştu. Erdoğan, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "Ülkemizdeki, gönül coğrafyamızdaki ve dünyanın tamamındaki çocuklara barış dolu, mutluluk dolu bir hayat temenni ediyorum. Bilhassa savaş ve çatışmaların yükünü minik omuzlarında taşımak zorunda kalan Filistinli, Lübnanlı çocuklara buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. 23 Nisan Çocuk Bayramı, dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayramdır. Bu bayramı sizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal ile tüm devlet büyüklerimizi, şehit ve gazilerimizi bir kere daha şükranla anıyorum" dedi.

'EN KIYMETLİ MİRASLARDAN BİRİ CUMHURİYET VE DEMOKRASİ'

Erdoğan, 'Gelecek çocukların' temasıyla bu yıl 48'incisi düzenlenen şenliklerin, 23 Nisan coşkusunu paylaşmak üzere 27 ülkeden 490 misafir için de hayırlı olmasını temenni ettiğini ifade ederek, "23 Nisan'ın bizim için bir başka anlamı; Milli Egemenlik Bayramı olmasıdır. Bu tarih aynı zamanda TBMM'nin açılış günüdür. Gazi Meclis'imizin kuruluş gününün çocuk bayramı olarak kutlanmasının bizim için çok özel anlamları bulunuyor. Millet olarak bağımsızlığımızı çetin mücadeleler neticesinde kazandık. İstiklal Harbimizi her türlü imkansızlığa rağmen zafere taşıdık. Bu savaşı sevk ve idare eden Büyük Millet Meclisimizdi. Tarihimizin böyle önemli bir dönüm noktasını kendi çocuklarımızla birlikte tüm dünya çocuklarına armağan ettik. Siz çocuklara bırakacağımız en kıymetli miraslardan biri şüphesiz milli iradenin egemenliği yani cumhuriyet ve demokrasi olacaktır. Her birinizin bu mirasa en güzel şekilde sahip çıkacağınıza inanıyoruz" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIN GÖZYAŞLARINI SİLMEK İÇİN GAYRET EDİYORUZ'

Savaşın, çatışmanın, kavganın yokluk ve yoksunluğun olmadığı bir ülkede ve dünyada yaşamanın çocukların en doğal hakkı olduğunu kaydeden Erdoğan, "Biz içeride demokrasiyi ve özgürlükleri, dışarıda barış ve adaleti savunarak işte bu ideali gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ancak tüm çabalarımıza rağmen maalesef bölgemizdeki savaşlar ve zulümler devam ediyor. Bu savaşların bedelini ise genellikle masum çocuklar ödüyor. Türkiye olarak ister bölgemizde ister başka yerde olsun bütün bu acıları, hüzünleri, hayal kırıklıklarını kalbimizde tüm ağırlığıyla hissediyoruz. Sadece bununla kalmıyor, acıları dindirmek, çatışmaları durdurmak, çocukların gözyaşlarını silmek için gayret ediyoruz. Bütün bunları yaparken tek bir amacımız var, dünyanın tüm çocuklarının huzur içinde, güven içinde, kardeşçe yaşamasıdır. Büyük şairimiz Necip Fazıl Kısakürek'in 'annesi gül koklasa ağzı gül kokan çocuk, ağaç içinde ağaç geliştiren tomurcuk' diyerek anlattığı ay yüzlü gül kokulu çocukların yarınlarına güvenle bakmasını diliyoruz. Biz bütün çocuklar, bütün gençler okullarına güle oynaya gitsin, en güzel, en kaliteli eğitimi alsın istiyoruz. Biz, çocuklar korkmadan uykuya dalsın, bomba sesleriyle değil kuş cıvıltılarıyla uyansın istiyoruz. Kendi çocuklarımız için ne istiyorsak Asya'dan Afrika'ya tüm çocuklar için de aynı güzellikleri samimiyetle istiyoruz. Sizlerden de Gazzeli, Lübnanlı çocuklar başta olmak üzere sıkıntılı günler geçiren kardeşlerinizi dualarınızda unutmamanızı özellikle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

'BARIŞA İNANMAKTAN HİÇBİR ZAMAN GERİ DURMAYIN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlık zincirinin ebediyet halkası olan siz çocuklarımız inşallah geleceğimizi şekillendireceksiniz. Kötülere ve kötülüklere rağmen bu dünyayı sizler güzelleştireceksiniz. Sizler bizim birer gönül ve kültür elçilerimizsiniz. Bu bakımdan aranızdaki iletişim ve irtibatı koparmamaya özen gösterin. Bilginizi, tecrübenizi, tavsiyelerinizi, hayallerinizi birbirinizle paylaşın. İyinin, doğrunun ve güzelin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin. Sevgili çocuklar, her biriniz yarın birer sanatçı, sporcu, bilim adamı, öğretmen, zanaatkar, mühendis, siyasetçi, doktor, iş insanı olarak ülkenize hizmet edeceksiniz. Bu yolculukta zorluklarla karşılaşsanız dahi umutsuzluğa lütfen kapılmayın. Her zorlukla beraber bir kolaylığın, her karanlığın sonunda bir aydınlığın, her çabanın sonunda inşallah bir başarının olduğunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Bizler hepimiz insanlık ailesinin birer üyesiyiz. Konuştuğunuz diller farklı olsa da sevginin, dostluğun dili birdir. Kardeşliğin dayanışmanın, paylaşmanın dili aynı şekilde birdir. Aranızda kardeşliği yüceltmekten, dostluğu yaşatmaktan, barışa inanmaktan hiçbir zaman geri durmayın" diye konuştu.

'TERTEMİZ VİCDANINIZA GÜVENİYORUM'

Erdoğan, çocuklara dijital dünyada gezinirken tehlikelere karşı dikkatli olmalarını tavsiye ederek, "Karşınıza çıkan her bilginin doğru, her karakterin güvenilir olmadığını asla unutmamanızı istiyorum. Sanal dünyada eğlenceli vakit geçirmek elbette önemlidir, sizin en doğal hakkınızdır ama bu sizi sokakta oynamaktan, kitap okumaktan, spor yapmaktan, dışarıda arkadaşlarınızla doya doya koşturmaktan alıkoymamalıdır. Ben sizin o tertemiz vicdanınıza, o tertemiz aklınıza güveniyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybeden öğrencileri ve Ayla öğretmeni rahmetle yad etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı