Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair Arif Nihat Asya'yı vefatının 51'inci yılında andı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair Arif Nihat Asya'yı vefatının 51'inci yılında andı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli ve manevi değerlerimizi dizelerine ustalıkla, nakış nakış işleyen, milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen büyük şair, muallim ve siyasetçi Arif Nihat Asya'yı ahirete irtihalinin 51'inci yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

